Оверчук призвал власти Афганистана выдвинуть идеи о сотрудничестве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия предложила афганской стороне выдвинуть идеи о сотрудничестве, исходя из своих потребностей, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Сегодня в ходе переговоров афганцы нас благодарили за то, что на территории ЕАЭС в отношении товаров из Афганистана применяется нулевой таможенный тариф. Это очень важно. Это поддержка для таких стран, как Афганистан. С другой стороны, мы заинтересованы в развитии этой страны. В первую очередь, мы предложили афганцам выдвинуть свои идеи, где мы можем быть для них полезны", - сказал он журналистам по итогам переговоров в Кабуле с членами руководства Афганистана.

У России есть возможности в области энергетики, транспортного машиностроения, организации сборки автомобилей, машиностроения, дорожного строительства, отметил Оверчук.

"Здесь очень много возможностей, но очень важно, чтобы сами афганцы нам сказали, что им сейчас нужно. Мы тогда сможем адаптировать нашу программу в отношении Афганистана в соответствии с теми потребностями, которые здесь есть", - подчеркнул он.

"Основной экспорт России из Афганистана - это продукция сельского хозяйства, изюм, орехи, смеси орехов, растения, которые используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности, в определенной степени есть возможности легкой промышленности. Мы готовы развивать здесь сотрудничество", - добавил российский вице-премьер.