Спецпрокурор США попросил прекратить дела в отношении Трампа

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спецпрокурор США Джек Смит в понедельник заявил, что ходатайствует о прекращении разбирательств в отношении избранного президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

"Позиция Минюста заключается в том, что Конституция требует, чтобы это дело было прекращено до того, как ответчик вступит в должность", - написал Смит в шестистраничном судебном документе.

При этом, спецпрокурор отметил, что "позиция обвинения по существу дела не изменилась, но изменились обстоятельства".

Американские СМИ поясняют, что Минюст, согласно действующим правилам, не может проводить судебное преследование действующего президента США.

Теперь окружной судья США Таня Чуткан, как ожидается, одобрит этот запрос прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Смит, который вел два дела в отношении Трампа, планирует завершить работу и уйти в отставку. Будущий американский президент, в свою очередь, пообещал уволить Смита "в течение первых двух секунд" после инаугурации.

Спецпрокурор проводит, в частности, расследование действий Трампа, которые, по версии обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на президентских выборах в 2020 году. В частности, речь идет о выступлении Трампа 6 января 2021 года, когда он несколько раз повторил заявления о том, что выборы сфальсифицированы, после чего его сторонники устроили штурм Капитолия.

Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.