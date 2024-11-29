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В Тбилиси разбирают возведенные протестующими баррикады

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси сотрудники городской службы благоустройства разбирают баррикады на проспекте Руставели, где в ночь на пятницу проходила акция протеста против решения правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиции Ника Мелия, до утра пятницы находившийся вместе с участниками акции, протест не прекратится, пока не будут назначены новые парламентские выборы.

"Решение властей приостановить переговоры с Евросоюзом является конституционным переворотом, так как это прямое нарушение статьи Конституции, в которой говорится о стремлении Грузии интегрироваться в Евросоюз. Полиция разогнала сегодня участников акции, но протест возобновится очень скоро и с гораздо большей силой", - сказал Мелия.

Евросоюз Тбилиси Грузия
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