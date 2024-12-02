США готовятся передать Киеву пакет военной помощи на $725 млн

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - США собираются направить Украине очередной пакет военной помощи - на $725 млн, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на двух представителей американских властей.

Пакет помощи должен включать в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, средства для противодействия беспилотникам, противопехотные мины.

Однако источники AP не уточнили, войдут ли в пакет ракеты ATACMS, которые можно запускать с HIMARS.

Также собеседники агентства не пояснили, когда Белый дом официально объявит о пакете помощи.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью NBC, что нынешняя администрация США в оставшиеся примерно 50 дней до истечения срока ее полномочий попытается дать Украине сколько возможно средств для укрепления ее обороны.