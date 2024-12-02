Поиск

США готовятся передать Киеву пакет военной помощи на $725 млн

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - США собираются направить Украине очередной пакет военной помощи - на $725 млн, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на двух представителей американских властей.

Пакет помощи должен включать в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, средства для противодействия беспилотникам, противопехотные мины.

Однако источники AP не уточнили, войдут ли в пакет ракеты ATACMS, которые можно запускать с HIMARS.

Также собеседники агентства не пояснили, когда Белый дом официально объявит о пакете помощи.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью NBC, что нынешняя администрация США в оставшиеся примерно 50 дней до истечения срока ее полномочий попытается дать Украине сколько возможно средств для укрепления ее обороны.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Авиация РФ и Сирии атаковала антиправительственные силы к юго-востоку от Алеппо

Иракские военизированные формирования выдвигаются на помощь сирийским военным

В Бишкеке таксисты протестуют у офиса "Яндекс такси" против высокой комиссии

В Кремле видят в событиях в Грузии попытку повторить украинский Майдан

Туроператоры обратились к послу Мексики из-за отказов во въезде туристам из РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });