В Кишиневе допустили, что тарифы на газ в Приднестровье могут сравняться с молдавскими

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Приднестровью придется покупать газ по тем же ценам, что и Молдавии при условии прекращения поставок газа через Украину, заявил каналу TV8 вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

Он не исключает ситуацию, при которой Украина откажется от продления контракта на транзит газа из России в ЕС в 2025 году. В этом случае правительство Молдавии сможет обеспечить поставки газа и на левый берег Днестра из других источников.

"Но за этот газ надо будет платить по рыночной цене. Правительство окажет помощь, могут применить механизм компенсаций в холодный период, но речи о льготных ценах для левого берега не идет, так как газ будет закупаться на рынке, и за него нужно платить. Жители приднестровского региона будут платить за газ столько же, сколько и в остальной Молдавии. Есть равноправие, на правом и на левом берегу одни и те же граждане, мы не делаем никакой разницы", - сказал Серебрян.

По его словам, пока решение не принято, но если понадобится, применят компенсации такие же, как на правом берегу, "но платить будут обязательно все, и цена будет та же".

"Я не говорю, что это обязательно случится, но мы должны предполагать такие варианты. За газ кто-то должен платить - государство или потребитель, или все вместе. Эти формулы нужно с кем-то обсуждать, но пока мы только гадаем, потому что нет контакта по этим вопросам с левым берегом", - добавил вице-премьер.

После переговоров с "Газпромом" в Петербурге тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов (отправлен в отставку 5 декабря) не исключил прекращения российским концерном поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года. По его словам, независимо от транзита через Украину есть альтернативный маршрут через Турцию. Однако возможность поставок газа по альтернативному маршруту "Газпром" увязывает с вопросом исторического долга правого берега. Российская сторона настаивает, что его объем составляет $709 млн. Молдавия провела международный аудит и считает, что реальная сумма - $8,6 млн. ПАО "Газпром" результаты аудита не признает.

В случае, если Приднестровье не будет иметь достаточного количества газа, Молдавская ГРЭС в Приднестровье не сможет вырабатывать электроэнергию для правого берега Днестра, что обернется острым энергетическим кризисом для всей Молдавии. В настоящее время Молдавия закупает в Приднестровье около 80% необходимого объема электроэнергии по цене $66 за МВт. При прекращении этих поставок Молдавия вынуждена будет покупать электроэнергию в Румынии по цене почти в два раза дороже.