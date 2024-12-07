Возле парламента Грузии выстроился спецназ, появились водометы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Возле парламента Грузии в Тбилиси, где в эти часы проходит акция протеста против приостановки евроинтеграции, выстроился полицейский спецназ, появились водометы.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", спецназ выстроился на площади Свободы, а также на прилегающих к парламенту улицах.

Акция проходит спокойно, не считая отдельных инцидентов. В частности, один из демонстрантов попытался бросить пиротехнику в сторону полицейских, но сами протестующие начали призывать не делать этого.