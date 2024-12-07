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В правящей партии Грузии назвали провокацией нападение на группу оппозиционного телеканала

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В партии "Грузинская мечта" заявили, что нападение неизвестных на съемочную группу телеканала "ТВ-Пирвели" является провокацией с целью спровоцировать хаос и беспорядки в Грузии.

"Они (нападавшие) не являются полицейскими, не являются представителями спецназа, не являются активом нашей партии", - заявил журналистам в субботу исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.

По его мнению, подобные действия могли совершить те, кто пытается спровоцировать в Грузии хаос и беспорядки.

"В отличие от наших оппонентов, мне нетрудно сказать, что нападение на журналиста, особенно в такой форме, аморально", - добавил Мдинарадзе.

Он также заявил о намерении инициировать законодательный запрет на ношение на улицах масок, скрывающих лицо.

В свою очередь, член парламентского большинства Владимир Божадзе написал в соцсетях, что эту провокацию совершил тот, кто хочет еще большей радикализации и противостояния в Грузии.

Ранее журналистка "ТВ-Пирвели" Мака Чихладзе сообщила, что десятки неизвестных в масках нанесли ей несколько ударов и жестоко избили оператора Гиоргия Шецирули, он находится в больнице.

На кадрах, распространенных грузинскими телеканалами, видно, как люди в масках избивают оператора, а один из них нападает на журналистку.

Чихладзе уточнила, что нападение произошло, когда эти люди дрались на одной из улиц в центре Тбилиси с группой участников акции протеста, которая в эти часы проходит на проспекте Руставели.

Представители грузинской оппозиционной "Коалиции за перемены" сообщили, что в их офис ворвалась группа неизвестных в масках, они избили двух человек.

Грузинская мечта Тбилиси Грузия
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