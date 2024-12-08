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Протестующие покинули территорию перед парламентом Грузии и начали расходиться

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Тбилиси против приостановки евроинтеграции в ночь на воскресенье покинули территорию перед парламентом и стали расходиться, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В целом десятый день акций на проспекте Руставели прошел без инцидентов.

Ранее возле парламента выстроился полицейский спецназ и появились водометы, однако их не применили.

На данный момент движение автотранспорта на главном проспекте грузинской столицы восстановлено.

Тбилиси Грузия
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