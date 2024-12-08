В Париже провели церемонию открытия Собора Нотр-Дам после ремонта

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Собор Парижской Богоматери был официально открыт в субботу, спустя более пяти лет после разрушительного пожара, сообщают мировые СМИ. На церемонии присутствовали президент Франции, лидеры других стран Запада и более 1500 гостей.



На открытии председательствовали архиепископ Парижский Лоран Ульрих и президент Эммануэль Макрон. В соборе присутствовало более 1500 гостей, среди которых 50 глав государств, наследник престола Соединенного Королевства принц Уильям, первая леди США Джилл Байден, избранный президент США Дональд Трамп, совершивший свою первую зарубежную поездку после победы на выборах в прошлом месяце, и Илон Маск.

Событие, ставшее кульминацией кропотливого реставрационного проекта стоимостью 760 миллионов долларов, состоялось в один из самых важных праздников Римо-католической церкви - День Непорочного Зачатия.

Церемония началась в 19:09 по парижскому времени (21:09 по Москве), когда президент Макрон, первая леди Франции и архиепископ встали у дверей собора под бой большого колокола. Священнослужитель трижды постучал в дверь своим посохом. "Пресвятая Богородица, самая любящая мать, открой свои двери, чтобы помочь нам обрести любовь и истину, справедливость и мир", - повторял он при каждом стуке, после чего вошел в храм под пение детского хора Нотр-Дам.

Затем гости посмотрели видеоролик о пожаре и восстановлении, после чего в храм вошли более 400 пожарных, которые оказали помощь в ликвидации пожара, а также люди, сыгравшие важную роль в его реставрации.



Далее последовали выступления Макрона, архиепископа парижского Лорана Ульриха и итальянского архиепископа Селестино Мильоре, служащего в Париже представителем Папы Римского (сам Папа Франциск на церемонии не присутствовал).

После органной игры в исполнении Оливьера Латри (музыканта, дольше всех в истории являющегося органистом собора), архиепископ благословил всех гостей. В завершение церемонии прозвучали католическое песнопение Te Deum и французский национальный гимн "Марсельеза".

Первая месса после пожара, состоится в воскресенье утром, на ней соберутся около 3000 приглашенных гостей. Полностью для посещения собор откроется в воскресенье в 18:30 по местному времени.