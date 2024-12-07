Пожар в многоквартирном доме в Кисловодске ликвидирован

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Кисловодске Ставропольского края, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожар полностью ликвидирован на 350 кв. м", - говорится в сообщении.

В субботу в Кисловодске загорелась крыша двухэтажного жилого дома на площади 200 кв. м. Спасатели эвакуировали 12 человек. На месте работали 31 человек и 10 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.