Макрон принял в Париже Трампа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Париже в субботу состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом, к этой встрече присоединился президент Украины Владимир Зеленский, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

"Для меня честь присутствовать здесь. Мир немного сошел с ума, и мы должны обсудить это", - сказал Трамп Макрону, отметив, что помнит положительные моменты и успех американско-французских отношений в период его первого президентства (2016-2020 гг.).

О темах, которые обсуждали президенты, не сообщается, но ранее поступала информация, что Макрон и Трамп планировали обсудить пошлины, которые намерен ввести Трамп после того, как вступит в должность президента США в конце января, а также ситуацию в мире, в частности, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

В субботу в Париже проходит церемония открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери. На нее прибыли около 50 глав государств и других почетных гостей.