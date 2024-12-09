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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:49

Пожар на шахте Алардинская произошел из-за землетрясения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок мог привести к возгоранию в шахте "Алардинская" (входит в ПАО "Распадская" ), в Кузбассе, сообщила региональная прокуратура.

"Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте "Алардинская" зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в настоящее время создан штаб по ликвидации пожара, также "разрабатывается комплекс мероприятий по тушению возгорания".

Ранее сообщалось, что все горняки выведены на поверхность, шахта приостановила работу.

Кузбасс Алардинская пожар землетрясение
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