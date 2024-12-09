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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:49

Кузбасская шахта Алардинская, где произошел пожар, приостановила работу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Шахта Алардинская (входит в ПАО "Распадская" ) приостановила работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Распадской угольной компании" (управляет активами ПАО).

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"Все 120 сотрудников, находящихся на смене, выведены на поверхность. Пострадавших нет. На месте работает ВГСЧ (военизированные горноспасательные части - ИФ). В данный момент работы на шахте приостановлены", - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о пожаре на Алардинской. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам.

Кузбасс Алардинская пожар
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