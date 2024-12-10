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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Туск допустил начало переговоров по Украине уже этой зимой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Дональд Туск, премьер-министр Польши, к которой с 1 января 2025 года перейдет председательство в Евросоюзе, заявил, что возможно, переговоры по Украине начнутся в эту зиму.

"В том числе мы будет нести ответственность за то, как будет выглядеть календарь политических мероприятий, за ситуацию во время переговоров, которые могут, хотя все еще неточно, начаться зимой этого года", - его цитируют западные СМИ.

Туск отметил, что 12 декабря в Варшаву прибудет президент Франции Эммануэль Макрон и проинформирует о своих переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Туска, он постоянно поддерживает связь с партнерами в странах Балтии и Скандинавии, а в начале председательства Польши в ЕС Варшаву посетит премьер Великобритании Кир Стармер.

После встречи с Макроном и Зеленским в Париже Трамп заявил о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта.

"Настало время действовать. Китай может помочь, - написал он в соцсети Truth Social. - Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку".

В Кремле заявили, что ознакомились с заявлением Трампа по украинскому урегулированию после встречи с главами Франции и Украины, и отметили, что условия для моментального прекращения огня были изложены президентом Владимиром Путиным в июне.

Евросоюз США Украина Эммануэль Макрон Дональд Туск Польша Владимир Путин
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