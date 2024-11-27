Поиск

Словацкий премьер прибудет в Москву на торжества по случаю 80-летия победы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что принял поступившее от президента России Владимира Путина приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы 9 мая 2025 года в Москве.

"Как премьер-министр Словацкой республики я крайне заинтересован в участии в официальном праздновании победы над фашизмом, которое пройдет 9 мая в Москве, поэтому я с удовольствием принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих торжествах, что я и сделаю", - приводят словацкие СМИ в среду выдержку из сообщения Фицо в соцсетях.

Ранее в ноябре на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде Фицо заявлял о готовности прибыть в Москву на празднование 80-летия победы вместе с главой сербского государства.

Словакия Роберт Фицо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вода начала поступать в Курган после ликвидации аварии

Глава Минтруда оценил в 2,4 млн человек потребность рынка труда в стране

В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тыс. человек

В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тыс. человек

Российские военные сообщили о 25 дронах, сбитых над Черным морем и Крымом

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Совфед одобрил законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных

Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области

Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области

В Благовещенске введен режим ЧС из-за рекордного снегопада

Курган остался без воды из-за аварии на очистных сооружениях

Курган остался без воды из-за аварии на очистных сооружениях

Путин установил в Вооруженных силах РФ День морской пехоты

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });