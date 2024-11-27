Словацкий премьер прибудет в Москву на торжества по случаю 80-летия победы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что принял поступившее от президента России Владимира Путина приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы 9 мая 2025 года в Москве.

"Как премьер-министр Словацкой республики я крайне заинтересован в участии в официальном праздновании победы над фашизмом, которое пройдет 9 мая в Москве, поэтому я с удовольствием принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих торжествах, что я и сделаю", - приводят словацкие СМИ в среду выдержку из сообщения Фицо в соцсетях.

Ранее в ноябре на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде Фицо заявлял о готовности прибыть в Москву на празднование 80-летия победы вместе с главой сербского государства.