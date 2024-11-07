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Словакия не намерена поддерживать план ЕС о финансовой поддержке Украины

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Братислава не поддержит возможное решение ЕС о полной финансовой поддержке Украины в случае, если США, вдруг, прекратят поддержку Киева, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Некоторые представители ЕС говорят, что Европа возьмет на себя полную финансовую ответственность за Украину. Я считаю это невозможным, и Словакия не даст на это согласия", - цитирует в четверг ЭФЭ слова главы словацкого правительства.

Агентство напоминает, что премьеры Финляндии Петтери Орпо и Эстонии Кристен Михал высказались ранее в четверг за то, чтобы направить Вашингтону четкое послание о необходимости поддержки Украины на протяжении такого времени, какое будет необходимо. Фицо со своей стороны уверен в том, что конфликт на Украине не имеет военного решения и считает эту тему меньшей для ЕС, чем, например, проблема миграции.

"Мы должны иметь мужество сказать, что существуют более серьезные проблемы. Если у нас есть средства для Украины, значит мы должны иметь средства на решение и других проблем, которые угрожают ЕС в большей степени, и одна из таких проблем - нелегальная миграция", - считает Фицо.

Киев США Словакия
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