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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

США вводит визовые ограничения в отношении чиновников и законодателей Грузии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил о запрете выдачи американских виз отдельным гражданам Грузии.

"Государственный департамент объявляет сегодня о дополнительных мерах в рамках политики визовых ограничений, которая запрещает выдачу виз тем, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Данные ограничения затронут 20 человек, среди них министры правительства, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.

В Госдепартаменте отметили, что США осуждают насилие в отношении протестующих, представителей СМИ, правозащитников и деятелей оппозиции.

Протесты в Тбилиси

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Госдепартамент США
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