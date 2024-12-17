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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совместная следственная группа во вторник направила временно отстраненному с поста президента Южной Кореи Юн Сок Ёлю повестку с требованием явиться на допрос по обвинению в подстрекательстве к мятежу путем введения военного положения, сообщает "Ренхап".

Повестка была отправлена в президентскую резиденцию по почте, уточняется в сообщении.

Ранее совместная следственная группа сообщала, что попросит Юн Сок Ёля о допросе в среду.

В состав совместной следственной группы входят представители полиции, Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников и следственного подразделения Минобороны.

В субботу депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент Юн Сок Ёля. Отстранение главы государства поддержали 204 депутата, 85 выступили против, трое воздержались.

Поводом для его отстранения от власти стала недавняя попытка президента ввести в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Это решение вызвало возмущение жителей страны, парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.

На прошлой неделе крупнейшая в оппозиции Демократическая партия попыталась добиться импичмента президента, однако большинство депутатов правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании, благодаря чему Юн Сок Ёлю тогда удалось сохранить пост.

Впоследствии лидер "Силы народа" Хан Дон Хун несколько раз менял позицию относительно того, стоит ли президенту оставаться на посту. В четверг он все же выразил поддержку импичменту, заявив, что власти "должны прекратить дальнейшую неразбериху". При этом Хан Дон Хун не дал четкой установки однопартийцам, призвав их принять участие в голосовании и поступить "в соответствии со своими убеждениями".

Вместе с тем южнокорейские СМИ сообщают, что правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест президента в рамках расследования в отношении него. Юн Сок Ёль обвиняется в попытке мятежа. Также в полиции рассматривают возможность запроса на изъятие данных о звонках и переписке главы государства.

Юн Сок Ёль Южная Корея
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