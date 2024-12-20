Отстраненного с поста президента Южной Кореи Юн Сок Ёля хотят допросить 25 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следственная группа, занимающаяся расследованием дела о введении военного положения в Южной Корее, намерена на следующей неделе допросить отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Юн Сок Ёль должен будет посетить Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) в 10:00 (04:00 по Москве) в среду. Это не первая попытка следователей вызвать президента на допрос, предыдущие вызовы он проигнорировал.

Если Юн Сок Ёль продолжит без уважительных причин игнорировать вызовы, следователи могут запросить у суда ордер на его арест на срок до 48 часов.

В пятницу полиция допросила премьер-министра страны и и.о. президента Хан Док Су для установления его роли в объявлении президентом военного положения. В полиции пояснили, что он был одним из людей, принявших участие в заседании кабинета министров, вскоре после которого Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Всего следственная группа допросила уже девять человек, присутствовавших на той встрече.

Расследование касается и военного руководства Южной Кореи. В частности, в пятницу следственная группа запросила ордер на арест главы командования военной разведки генерал-майора Мун Сан Хо, который обвиняется в том, что принимал участие в действиях, связанных с введением военного положения. Ранее на этой неделе его задержали и допросили.

Следственная группа изучает обвинения в мятеже и злоупотреблении властью, выдвинутые против президента. В группу входят полиция, министерство обороны и CIO. Прокуратура начала параллельное расследование дела, но позже передала данные о расследовании совместной следственной группе.

В минувшую субботу депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент Юн Сок Ёля. Отстранение главы государства поддержали 204 депутата, 85 выступили против, трое воздержались.

Поводом для его отстранения от власти стала недавняя попытка ввести в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Это решение вызвало возмущение жителей страны, парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.