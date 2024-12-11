Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава правительства Южной Кореи Хан Док Су на внеочередном заседании Национального собрания (парламента) попросил прощения за то, что не предотвратил краткосрочное введение военного положения, сообщает в среду Yonhap.

"Я ясно высказался, что не поддерживаю это решение, и попытался отговорить президента (Юн Сок Ёля - ИФ) от намерения ввести военное положение, однако мне не удалось... Я сожалею, меня преследует чувство вины", - цитирует премьера агентство.

Ранее премьер заявил, что "будет до конца исполнять обязанности и понесет ответственность за совершенные действия".

Отмечается, что Хан Док Су является фигурантом расследования в отношении Юн Сок Ёля, которого обвиняют в мятеже.

На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Это решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из "Демократической партии Тобуро", которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать импичмента, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании.

Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на зарубежные поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.