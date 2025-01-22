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Лавров считает возможным урегулирование на Украине только на основе надежных договоренностей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто только на основе юридически обязывающих договоренностей с закреплением в них механизма невозможности их нарушения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции и урегулированию этого кризиса путем устранения его коренных причин", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

По словам Лаврова, "понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе в Европе и Соединенных Штатах".

"Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - добавил российский министр.

МИД РФ Сергей Лавров Украина
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