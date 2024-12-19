Глава Европарламента призвала форсировать усилия ЕС по достижению мира на Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала на саммите ЕС активизировать усилия Евросоюза по продвижению к миру на Украине.

"Но не просто к любому миру, не к какой-то ложной версии мира (...), а к настоящему и прочному миру. Миру с достоинством, миру со свободой, миру со справедливостью. Нам нужен путь к настоящему миру", - сказала Метсола, выступая в Брюсселе перед главами государств и правительств стран ЕС в четверг.

При этом Метсола заявила, что "руководящим принципом должно оставаться "ничего об Украине без Украины". Поэтому, считает глава ЕП, "стратегически важно" поддерживать мирный план украинского лидера Владимира Зеленского.

Кроме того, Метсола призвала сохранить заморозку активов России и договориться о санкциях в отношении РФ и ее партнеров. По словам председателя ЕП, стратегически важно также "оставаться непоколебимыми в дипломатической, финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине".

Глава ЕП добавила, что Европарламент "мобилизует союзников по всему миру, чтобы гарантировать, что Украина останется на видном месте в глобальной повестке и получит максимально широкую международную поддержку".

Между тем президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий "на земле". "Если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать", - отметил российский лидер.