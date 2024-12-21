Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли, 68 получили ранения в немецком Магдебурге, где накануне автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке, сообщают в ночь на субботу европейские СМИ.

Водителя транспортного средства задержали. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии, он работал в Германии врачом.

Представитель местных властей ранее заявил, что, по первым данным, речь идет о предумышленном нападении.