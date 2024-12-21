Поиск

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли, 68 получили ранения в немецком Магдебурге, где накануне автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке, сообщают в ночь на субботу европейские СМИ.

В миреАвтомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком МагдебургеЧитать подробнее

Водителя транспортного средства задержали. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии, он работал в Германии врачом.

Представитель местных властей ранее заявил, что, по первым данным, речь идет о предумышленном нападении.

ФРГ Магдебург ярмарка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5582 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });