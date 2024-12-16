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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

"Балтика" и Сarlsberg пошли на мировую по иску на 6 млрд датских крон

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник утвердил мировое соглашение по иску ООО "Пивоваренная компания "Балтика" к датской Carlsberg Group – Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО "Хоппи Юнион" – о взыскании убытков в размере 6,246 млрд датских крон, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Отмечалось, что переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов. В апреле этого года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявила о планах уйти из РФ.

В декабре этого года "Балтика" перешла в собственность ООО "ВГ Инвест" (98,65%). Оставшиеся 1,35% принадлежат ООО "Хоппи Юнион", собственником которого также стало ООО "ВГ Инвест".

Сделка, по данным Carlsberg Group, заключена путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Покупателей и сумму сделки компания не раскрывала. По итогам сделки Carlsberg сохраняет за собой активы в Азербайджане и Казахстане, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу. Помимо этого, все судебные споры между сторонами, в том числе связанные с лицензионными правами, будут урегулированы в рамках сделки по продаже российского актива.

"Балтика" является вторым производителем пива в РФ, управляет 8 заводами.

ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Carlsberg Group
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