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Путин призвал применять сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем госкомпаний

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти должны применять сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием, сохранив для них возможность развития, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась. Здесь важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, их роль в балансировке всего рынка корпоративного кредитования. Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием. Рассчитываю сегодня услышать предложения на этот счёт", - сказал он.

По словам президента, "госкомпании или компании с госучастием выполняют особую роль".

"Здесь важно не перестараться и с жёсткостью требований к тем программам инвестиционного характера, которые они сами для себя формулируют, но и в то же время, повторяю, дать им возможность развиваться, осуществлять те программы, без которых государство не может обойтись. И те программы нужно поддержать, которые являются локомотивом не только для соответствующих компаний, но и для целых отраслей российской экономики", - заявил Путин.

Владимир Путин
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