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ЦБ намерен учитывать в выручке экспортеров для включения в перечень отчитывающихся наличные и цифровые права

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет за счет наличных и цифровых прав расширить критерии расчета выручки экспортеров и их дочерних компаний для включения их в перечень предприятий, представляющих регулятору информацию о своих активах и обязательствах. Это следует из проекта указания Банка России.

Сейчас в перечень включаются экспортеры и их "дочки", у которых сумма денежных средств, зачисленных на банковские счета в России и за рубежом, превышает $1 млрд. Банк России предлагает также учитывать в этой сумме наличные и цифровые права.

Предполагается, что указание вступит в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 июня 2025 года. Предложения и замечания по проекту принимаются с 23 декабря 2024 года по 24 января 2025 года.

Указание ЦБ, расширяющее перечень экспортеров, предоставляющих информацию регулятору об активах и обязательствах, вступило в силу в марте 2024 года. В этот список были включены экспортеры и их "дочки", у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превышала $1 млрд. Предполагалось, что перечень вырастет вдвое (ЦБ его не публикует, доводит информацию до компаний в индивидуальном порядке).

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