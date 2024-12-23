Банки РФ на фоне ослабления рубля в ноябре нарастили прибыль в 1,5 раза м/м

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки в ноябре увеличили чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с октябрем, до 518 млрд рублей на фоне валютной переоценки из-за ослабления рубля. Об этом говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Рентабельность капитала банков выросла до 37% с 25,2%.

В целом прибыль сектора за 11 месяцев составила 3,85 трлн рублей при прогнозе ЦБ на весь год в 3,5-3,8 трлн рублей.

Как отмечает ЦБ, прибыль увеличилась в основном за счет положительной переоценки валюты (140 млрд против 23 млрд рублей в октябре) вследствие сильного ослабления рубля к доллару (-9,9%).

Основная прибыль выросла на 60 млрд рублей (+26%) за счет снижения отчислений в резервы (на 40 млрд рублей, -28% к октябрю) из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний и роста чистого процентного дохода (на 29 млрд руб., +6%) на фоне опережающего роста доходности размещения (+1,3 п.п.) над стоимостью фондирования (+0,9 п.п.).

Доходность росла вслед за повышением ключевой ставки на 2 процентных пункта в октябре за счет высокой доли кредитов с плавающими ставками (порядка 40% кредитного портфеля и около 40% портфеля ценных бумаг). Стоимость фондирования увеличивалась медленнее, поскольку часть ее роста уже пришлась на октябрь, так как банки заблаговременно повышали ставки на фоне ожиданий по ужесточению денежно-кредитных условий.

Совокупный финансовый результат сектора был ниже чистой прибыли и составил 479 млрд рублей: в нем учитывается переоценка, которая идет напрямую в капитал, в том числе по субординированным кредитам (-74 млрд руб.) и части ценных бумаг (+35 млрд руб., из-за ожиданий рынка по более быстрому снижению ключевой ставки в среднесрочной перспективе).

По предварительным данным, в ноябре показатель достаточности совокупного капитала банков (Н1.0) вырос на 0,1 п.п., до 12,1%, из-за опережающего роста капитала (+2,6%) относительно взвешенных по риску активов (+1,7%). Запас капитала сектора вырос до 6,9 трлн руб. (+3,4%).