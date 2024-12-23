ЦБ отметил растущие риски хищения средств у получателей соцпомощи

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отмечает существенно возросшие риски мошенничества в отношении денежных средств, выделяемых в рамках мер государственной социальной помощи и поддержки, и выпустил рекомендации банкам для сокращения этих рисков, они опубликованы на сайте регулятора.

Так, банкам рекомендуется активизировать информационную работу с гражданами, получающими такие выплаты, для противодействия денежным переводам без добровольного согласия клиента, а также заключению договоров на получение кредитных (заемных) средств под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Банкам также рекомендуется обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о наличии признаков того, что средства переводятся без добровольного согласия клиента. При этом предлагается направить соответствующее уведомление в виде запроса в банк, обслуживающий получателя перевода.

Банк должен будет незамедлительно информировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств, о направлении такого запроса любым доступным способом, гарантирующим получение указанной информации (например, по электронной почте, телефонной связи), с соблюдением требований законодательства о защите информации, содержащей банковскую тайну.

Кредитным организациям, обслуживающим получателей таких денежных средств, при наличии подозрений, что операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, рекомендуется отказывать таким клиентам в проведении операций. Это право банков предусмотрено "антиомывочным" законом (115-ФЗ).

Кредитным организациям, не использующим платежную систему Банка России при совершении переводов денежных средств между собой, рекомендуется использовать установленные договорами между ними или правилами иных платежных систем механизмы информационного взаимодействия с соблюдением требований законодательства о защите информации, содержащей банковскую тайну.

Рекомендации согласованы с Росфинмониторингом.