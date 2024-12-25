СДЭК в феврале 2025 года планирует запустить свою рекламную платформу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Международный логистический оператор СДЭК в феврале 2025 года намерен запустить собственную рекламную платформу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В 2025 году СДЭК сфокусируется на развитии AdTech-направления, став первой логистической компанией с собственной рекламной платформой. Уже сейчас реклама размещается на 4200 мониторах в ПВЗ, а полноценный запуск платформы запланирован на конец февраля 2025 года", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что новая платформа позволит "охватить полный путь пользователя СДЭК для рекламодателей", монетизировать свои и партнерские витрины, таргетируя рекламу по социально-демографическим признакам и покупкам в реальном времени.

В компании сообщили также, что в 2024 году выручка СДЭК (по данным на 19 декабря) увеличилась на 27% и составила 84,7 млрд рублей. Наибольший абсолютный рост выручки был зафиксирован в Москве (на 5,6 млрд рублей, или 21%) и Петербурге (на 1,9 млрд рублей, или 37%).

В сегменте C2C (consumer to consumer, доставка между физлицами) выручка увеличилась на 30%, число заказов - на 12%, а количество плательщиков - на 5%.

В сегменте B2B (доставка между бизнес-клиентами) выручка выросла на 34% (до 6 млрд рублей), число заказов - на 21%, а количество плательщиков - на 11%. В сегменте B2C выручка составила 53,6 млрд рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Средний чек по корпоративным клиентам вырос на 26% по сравнению с декабрем 2023 года.

В 2024 году общее количество юридических лиц, воспользовавшихся услугами СДЭК, выросло на 14% - до 526,26 тысячи. Наибольшая динамика наблюдалась в сегменте B2C, где рост числа пользователей составил 15% - до 393,8 тысячи.

СДЭК - международный оператор экспресс-доставки, специализирующийся на курьерской доставке грузов и документов для организаций и частных лиц. Компания работает по модели франшизы. Компания основана в 2000 году, представлена в 36 странах мира, открыты более 5 тысяч пунктов выдачи заказов.

Крупнейшим владельцем ООО "СДЭК-Глобал" (основное юрлицо логистического оператора) с долей 55,44% является фонд "Кластер Капитал" под управлением ООО "Современные фонды недвижимости". Совладельцами СДЭК также являются гендиректор компании Вячеслав Пиксаев (37%), Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%).