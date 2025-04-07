Выручка "СДЭК-Глобал" в 2024 г. по РСБУ выросла на 23,6%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "СДЭК-Глобал" (основное юрлицо логистического оператора СДЭК) по РСБУ в 2024 году составила 42,4 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем в 2023 году, говорится в бухотчетности компании.

В частности, доходы от курьерских и транспортных услуг составили 32,7 млрд рублей (рост на 20,7%), роялти - 7,7 млрд рублей (рост на 31,3%), от реализации товаров - 887,8 млн рублей (рост на 26,7%), реализации оборудования по договору обратного лизинга - 642,2 млн рублей (рост в 2,9 раза).

Около 96% выручки компании приходится на реализацию услуг и товаров на территории РФ, остальное - страны Азии и ближнего зарубежья, уточняется в пояснении к отчетности компании.

Прибыль от продаж в 2024 году увеличилась на 13,7% - до 4,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 2,2 млрд рублей, что на 9,9% больше, чем в предыдущем году. Валовая прибыль увеличилась на 19,8% - до 10 млрд рублей.

По итогам 2024 года компания получила чистую прибыль в размере 1,8 млрд рублей - на 19,4% больше, чем в 2023 году.

Себестоимость увеличилась на 24,8% - до 32,4 млрд рублей.

СДЭК - международный оператор экспресс-доставки, специализирующийся на курьерской доставке грузов и документов для организаций и частных лиц. Компания работает по модели франшизы. Компания основана в 2000 году, представлена в 36 странах, открыты более 5 тыс. пунктов выдачи заказов.

Уставный капитал компании составляет 10,1 тыс. рублей.

Крупнейшим владельцем ООО "СДЭК-Глобал" (основное юрлицо логистического оператора) с долей 55,44% является фонд "Кластер Капитал". В отчете компании за 2024 год говорится, что ее конечным бенефициаром является фонд "Андромеда" Последний находится под управлением ООО "Современные фонды недвижимости".

Совладельцами СДЭК также являются гендиректор компании Вячеслав Пиксаев (37%), Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%).

Компания ранее заявляла о планах проведения IPO.