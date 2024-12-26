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Мантуров оценил рост торговли в России в 2024 году примерно в 7%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Торговля в России в 2024 году растет примерно примерно на 7%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

При этом ее оборот достигает практически 60 трлн рублей. "Эта отрасль обеспечивает порядка 13% ВВП и в ней задействовано более 13 млн человек, работающих на развитие этого направления", - сказал Мантуров.

При этом сектор e-commerce демонстрирует рост на 40%, отметил он.

Денис Мантуров
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