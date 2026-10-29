Минфин передумал вводить одновременно с 22%-м НДС новый таможенный сбор для e-commerce

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минфин планирует ко второму чтению исключить из поправок к Налоговому кодексу РФ норму о введении с 2027 года таможенного сбора с товаров трансграничной электронной торговли в размере 100 рублей с посылки, сообщил в Госдуме замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Касательно вопроса по таможенным сборам, 100 рублей за посылку, действительно, этот вопрос сейчас прорабатывается. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению будет правительством внесена поправка, где, соответственно, таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора", - сказал он.

О возможности установления нового таможенного сбора с товаров, приобретаемых физлицами на заграничных маркетплейсах, Минфин сообщил в сентябре в рамках подготовки бюджетного пакета на предстоящую трехлетку. Предполагалось, что сбор будет действовать в отношении посылок, стоимость которых не превышает 200 евро - на таком уровне в настоящее время установлен порог беспошлинного ввоза товаров e-commerce на территорию Евразийского экономического союза. Сверх этого порога уплачивается пошлина, на текущий момент она составляет 15% от таможенной стоимости, с 1 января 2027 года, согласно решению правительств стран союза, пошлина должна снизиться до 5% - с учетом того, что государства на национальном уровне будут взимать с трансграничных покупок НДС.

В Госдуме Сазанов подтвердил намерение Минфина ввести с 2027 года НДС на товары трансграничной электронной торговли в максимальном размере - 22%. Он напомнил, что переход сразу к максимальной ставке призван выравнять условия работы традиционной и онлайн-розницы.

"Общая ставка НДС 22% в любом магазине в традиционной рознице. Соответственно, те же самые товары, которые продаются в интернете, они продаются в магазинах, и по ним уже уплачивается НДС 22%. Соответственно, когда мы вводим ставку НДС 22% на товары интернет-торговли, это выравнивание условий торговли в зависимости от каналов", - сказал чиновник.

"Мы не ожидаем какого-либо повышения цен, просто будет, что в любом канале, вне зависимости от того, где продаётся товар, должен уплачиваться НДС по ставке 22%", - подчеркнул Сазанов.

Дополнительные доходы бюджета от введения с начала следующего года НДС с товаров, приобретаемых в рамках электронной трансграничной торговли, оцениваются, как сообщал ранее Минфин, в 75 млрд рублей ежегодно.