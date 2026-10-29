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В Минфине не видят смысла повышать налоги для нефтегазовых компаний

Они сейчас тратятся на ремонт перерабатывающих заводов

В Минфине не видят смысла повышать налоги для нефтегазовых компаний
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Повышать налоги или вводить экспортные пошлины в адрес нефтегазовых компаний сейчас нет смысла, поскольку они несут нагрузку по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, сказал в Госдуме статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов во время рассмотрения поправок к Налоговому кодексу в первом чтении.

"Я хотел бы просто отметить, что уже сейчас уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли больше 60%. Это больше, чем в любой другой отрасли Российской Федерации. В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию и наших потребителей нефтепродуктами", - сказал он.

"В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла, и надо дать спокойно компаниям отрасли работать и выполнять ту государственную функцию, которую они сейчас успешно выполняют", - подчеркнул Сазанов.

Минфин НПЗ Алексей Сазанов Госдума
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