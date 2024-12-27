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ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России систематизирует подходы к формированию официальных курсов иностранных валют, с сегодняшнего дня будет устанавливать их по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что в условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

Соответствующие изменения предусмотрены указанием Банка России N 6956-У.

Оно также предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

В указании описаны все способы установления официальных курсов, в том числе применяемые при этом формулы расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса (расчет на основе данных валютного рынка или на основе кросс-курсов) размещен на сайте регулятора.

"Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", - отметил ЦБ.

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