Кредитование сезонных полевых работ в АПК РФ к 24 декабря выросло на 3%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с российским АПК, по данным на 24 декабря направили на кредитование сезонных полевых работ за истекший период текущего года 1,214 трлн рублей, что на 3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на эти цели на 3%, до 832,4 млрд рублей, Сбербанк - на 3,1%, до 381,5 млрд рублей.

Суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области (133,7 млрд рублей), Краснодарском крае (125,6 млрд рублей) и Белгородской области (107,1 млрд рублей).

Как сообщалось, по итогам 2023 года ключевые банки направили на кредитование сезонных полевых работ 1 трлн 203,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в 2022 году (1 трлн 158,8 млрд рублей). В частности, Россельхозбанк выдал 822,2 млрд рублей (761,8 млрд рублей годом ранее), Сбербанк - 381,6 млрд рублей (397 млрд рублей).

В 2021 году на эти цели было направлено 869,6 млрд рублей кредитов, из которых Россельхозбанк выделил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.

Как заявлял на этой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев, в начале 2025 года на субсидирование новых кредитов непосредственно для проведения посевной кампании планируется выделить 28 млрд рублей.