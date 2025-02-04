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Россельхозбанк в 2024 году увеличил кредитование АПК на 21,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в 2024 году предоставил АПК 2,05 трлн рублей кредитов, что на 21,5% больше, чем в 2023 году. Треть всех средств аграрии получили на льготных условиях - 717,4 млрд рублей, прирост за год - на 27,4%, сообщила "Интерфаксу" через пресс-службу первый заместитель председателя правления банка Ирина Жачкина.

Одним из ключевых направлений финансовой поддержки оставались сезонные полевые работы. На эти цели в 2024 году банк выделил 849,8 млрд рублей (на 3,3% больше), в том числе свыше половины - 432,3 млрд рублей (рост на 36,1%) - по льготной ставке.

Жачкина также сообщила, что кредитование малых форм хозяйствования банк увеличил на 20%, до 153 млрд рублей, практически все средства были предоставлены на льготных условиях. "Именно этот сегмент - фермеры - будет в фокусе внимания банка в 2025 году, - подчеркнула она. - Мы уже обслуживаем 75% фермеров, которые берут кредиты. Умеем работать с фермерами, работаем с ними и будем работать. У нас есть возможность экспресс-кредитования действующих клиентов со сроком рассмотрения за один рабочий день в размере до 10 млн рублей без залога и до 20 млн рублей с принятием решения в срок до трех рабочих дней. Для фермеров действует минимальная ставка. На сегодня это - 8,3%".

Россельхозбанк был создан в 2000 году, принадлежит государству. За это время в АПК было вложено 17,2 трлн рублей.

Россельхозбанк Ирина Жачкина
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