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В ЦБ заявили, что сценарий с новым всплеском кредитования и инфляции чреват повышением ставки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сценарий, при котором декабрьская пауза в цикле повышения ключевой ставки Банка России перезапустит кредитный бум и спровоцирует новый виток инфляции, может потребовать от регулятора существенного ужесточения денежно-кредитной политики в феврале.

Совет директоров ЦБ 20 декабря принял неожиданное для рынка решение оставить ставку неизменной на уровне 21% (консенсус предусматривал повышение до 23%). На заседании рассматривались и варианты повышения на 1 п.п. и 2 п.п., но совет в итоге склонился к паузе, сочтя это решение наиболее взвешенным. В резюме "недели тишины" и заседания, опубликованном в субботу, ЦБ традиционно описывает аргументы в пользу рассмотренных на совете вариантов.

"В случае сохранения в декабре ключевой ставки нельзя исключить риск того, что в ближайшие месяцы рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти. В такой ситуации Банк России возобновит ужесточение денежно-кредитной политики. И для изменения тенденций в кредитовании и инфляции, вероятно, потребуется значительное повышение ключевой ставки", - говорится в резюме.

Напротив, в случае повышения в декабре ключевой ставки есть риск "переужесточения" денежно-кредитных условий с учетом текущих оценок их жесткости, отметил ЦБ. "В результате может реализоваться сценарий избыточного охлаждения экономической активности, которое приведет к последующему значительному отклонению инфляции вниз от 4%. Это противоречило бы принципам денежно-кредитной политики Банка России в рамках режима таргетирования инфляции: для устойчивой стабилизации инфляции на цели денежно-кредитная политика должна способствовать снижению циклических колебаний выпуска (контрциклическая роль денежно-кредитной политики). Поэтому пауза в изменении ключевой ставки сейчас является более взвешенным решением", - сказано в резюме.

Вместе с тем участники отметили, что несмотря на неизменность ставки в декабре, необходимо сохранить указание на возможность ее повышения на ближайшем заседании, использовав "умеренно жесткую форму сигнала, предполагающую менее высокую вероятность такого шага", сказано в документе.

"Рост инфляции и инфляционных ожиданий, сохраняющийся значительный перегрев экономики вызывают беспокойство. Если к февральскому заседанию сформировавшиеся тенденции в динамике кредитования не получат продолжения и возобновится его ускоренный рост, а тенденции в динамике инфляции не развернутся, можно будет вернуться к вопросу о повышении ключевой ставки. Кроме того, умеренно жесткий сигнал не позволит сформироваться ожиданиям ускоренного снижения ключевой ставки в будущем, что закрепит необходимую жесткость денежно-кредитных условий", - резюмирует регулятор.

Следующее заседание совета директоров по ставке состоится 14 февраля.

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