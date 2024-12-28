Оборот разработчиков ПО в ноябре вырос на 28,9% г/г - Росстат

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в ноябре 2024 года увеличился на 28,9% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с октябрем 2024 года оборот вырос на 7,3%.

В абсолютном выражении оборот указанных выше организаций составил в ноябре 432,8 млрд рублей.

В январе-ноябре оборот увеличился на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.