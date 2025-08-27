Оборот российских разработчиков ПО в июле вырос на 46,5% г/г

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в июле увеличился на 46,5% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с июнем 2025 года этот показатель снизился на 24,8%.

В абсолютном выражении оборот указанных организаций в июле 2025 года составил 502 млрд рублей.

В январе-июле оборот этих компаний вырос на 38,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

По данным Росстата, оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, в июле вырос на 1,1% по сравнению июлем 2024 года, а по сравнению с июнем 2025 года - снизился на 13,6%. В денежном выражении оборот этих организаций в июле составил 139,8 млрд рублей. В январе-июле оборот снизился на 8,9% по сравнению с данными за тот же период 2024 года.