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ВЭБ профинансирует строительство Баимского ГОКа

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВЭБа одобрил условия финансирования проекта строительства Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК), его планируется реализовать в рамках "Фабрики проектного финансирования" в партнерстве с коммерческими банками, сообщила госкорпорация.

Проект предусматривает разработку медного месторождения Песчанка, строительство горно-обогатительного комбината, проектная перерабатывающая мощность которого составит 70 млн тонн руды в год, проектная производственная мощность - 350 тыс. тонн меди в концентрате в год.

Предполагаемый объем финансирования ВЭБ в своем сообщении не приводит.

"Этот беспрецедентный по масштабу и технической сложности инвестиционный проект по строительству обогатительных мощностей. Он даст импульс развитию Арктической зоны, Чукотского автономного округа и позволит по-новому взглянуть на перспективы освоения этой удалённой территории", - сказал глава ВЭБа Игорь Шувалов, процитированный в сообщении.

Ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОКа первой очереди запланирован в 2029 году (35 млн тонн руды в год), объектов второй очереди - в 2030 году (70 млн тонн руды в год). Реализация проекта обеспечит увеличение добычи меди в России на 25%, золота - на 4%, говорится в сообщении.

ГДК "Баимская" воспользуется проектным финансированием российских банков для освоения Баимского золото-медного месторождения на Чукотке, говорил гендиректор компании Георгий Фотин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024 в июне.

Объем инвестиций в строительство ГОКа оценивается в 1 трлн рублей, из них уже проинвестировано свыше 200 млрд рублей, сообщил он тогда. Привлекая проектное финансирование, "Баимская" использует также 20% собственных средств, уточнил он.

ГДК "Баимская" принадлежит лицензия на добычу металлов в пределах Баимской площади, включающей месторождение медно-порфировых руд Песчанка в Чукотском АО.

Компания была приобретена казахстанской KAZ Minerals у Aristus Holdings Романа Абрамовича и Александра Абрамова в 2018 году. Сумма сделки составила $900 млн деньгами и акциями. В июле 2023 года ГДК "Баимская" была куплена компанией Trianon Limited, принадлежащей основным акционерам KAZ Minerals Владимиру Киму и Олегу Новачуку. "После завершения этой сделки KAZ Minerals больше не осуществляет деятельность в России", - пояснял казахский производитель.

Капвложения в проект освоения Баимской площади ранее оценивались в сумму около $8,5 млрд.

ВЭБ Баимский ГОК
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