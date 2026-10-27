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Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен
Владимир Путин на пленарном заседании VIII саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ)
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия как производитель природного газа больше заинтересована не в росте цен на него, а в стабильности на мировых рынках, это нужно для увеличения инвестиций в газовую отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас было сказано, что спотовые цены увеличились вдвое за последнее время. Если кто-то со стороны думает, что это производителей особенно радует, это не совсем так. Для нас, я думаю, что все со мной согласятся, гораздо важнее стабильность на мировых рынках, в том числе на газовом мировом рынке", - сказал Путин, выступая на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Как подчеркнул президент РФ, странам ФСЭГ "нужно думать о масштабной инвестиции только когда есть стабильных спрос и возможность реализовывать добываемые ресурсы после огромных вложений в их добычу".

Президент РФ отметил, что стабилизации мирового газового рынка должно способствовать прекращение конфликтов, которые продолжаются, в частности, на Ближнем Востоке, и снятие санкционных режимов.

"Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции и в конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех и прежде всего для тех, кто эти санкции вводит", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
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