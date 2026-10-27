Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

Владимир Путин на пленарном заседании VIII саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия как производитель природного газа больше заинтересована не в росте цен на него, а в стабильности на мировых рынках, это нужно для увеличения инвестиций в газовую отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас было сказано, что спотовые цены увеличились вдвое за последнее время. Если кто-то со стороны думает, что это производителей особенно радует, это не совсем так. Для нас, я думаю, что все со мной согласятся, гораздо важнее стабильность на мировых рынках, в том числе на газовом мировом рынке", - сказал Путин, выступая на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Как подчеркнул президент РФ, странам ФСЭГ "нужно думать о масштабной инвестиции только когда есть стабильных спрос и возможность реализовывать добываемые ресурсы после огромных вложений в их добычу".

Президент РФ отметил, что стабилизации мирового газового рынка должно способствовать прекращение конфликтов, которые продолжаются, в частности, на Ближнем Востоке, и снятие санкционных режимов.

"Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции и в конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех и прежде всего для тех, кто эти санкции вводит", - подчеркнул Путин.