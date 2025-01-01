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В России скорректирован топливный демпфер

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России в январе вступают в силу меры поддержки нефтепереработки. В частности, донастроен демпфирующий механизм, который используется для стабилизации цен на топливо, а также вносятся изменения в инвестиционные соглашения по модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее демпферные выплаты обнулялись, если хотя бы один из видов топлива (бензин или дизельное) превысил на бирже индикативный уровень цен. Законодательные изменения с 1 января уточняют, что обнуляться будет демпфер только по тому виду топлива, по которому допущено превышение цены. Также в 2025 году фиксируются ставки акциза на бензин и дизтопливо в расчете демпферной составляющей на уровне 2024 года - 15 048 рублей за тонну бензина и 10 425 рублей за тонну дизтоплива.

Кроме того, вступают в силу изменения в НК, которые позволят изменить соглашения по модернизации НПЗ с тем, чтобы отечественная нефтепереработка продолжала получать выплаты.

Ранее заключались два вида инвестсоглашений - в 2019 году было 9 соглашений о модернизации НПЗ, которые давали право на возврат акциза на нефтяное сырье при выполнении одного из двух условий: производство бензина класса 5 в объеме не менее 10% от объема переработки или инвестирование с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года не менее 60 млрд руб. В 2021 году были подписаны инвестиционные соглашения, которые давали право на инвестиционную надбавку к обратному акцизу в размере 30% (Кинв) также при выполнении соглашений.

Из-за введения санкций в отношении российской нефтепереработки и нефтегазохимии компании столкнулись с задержками ввода мощностей, которые они строят в рамках соглашений с Минэнерго - за это они имеют право на возврат акциза по сырью.

Теперь для соглашений, по которым предполагалось увеличение производства бензина класса 5 до 10% от объема переработки, продлевается срок внесения изменений на год - до 1 июля 2025 года. При этом такое инвестсоглашение может быть расторгнуто, если выпуск бензина класса 5 не достиг 10% только с 2029-2031 годов, а не 2026-2028 годов, как предполагалось по закону изначально. Обратный акциз продолжает выплачиваться до 2028 года. Чтобы стимулировать быстрее проводить модернизацию, если НПЗ не достигнут выпуска бензина класса 5 до 10%, в 2026 году величина акциза будет составлять 66%, в 2027 году - 33%.

Также вносятся изменения в расчет инвестнадбавки к обратному акцизу по инвестсоглашениям о модернизации НПЗ (Кинв). Согласно принятым изменениям, если затраты инвестора с января 2019 года оказались менее минимальной из двух величин - 50 млрд рублей или совокупной суммы Кинв, исчисленной за все предшествующие налоговые периоды с начала ее применения, то в 2025-2028 годах Кинв не начисляется. Но ее можно получать с 2031 года столько налоговых периодов, сколько она не начислялась за указанный период. Компании, которые инвестировали 100 млрд рублей и ввели мощности до конца 2028 года, могут продолжать получать эту инвестнадбавку и с 2033 года.

Кроме того, на год продлена возможность внесения изменений в соглашения о модернизации заводов по переработке этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - теперь это можно сделать до 1 января 2026 года, и также на год продлевается необходимость инвестирования 65 млрд рублей - до конца 2028 года, что обуславливает получение обратного акциза.

Минэнерго НПЗ СУГ
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