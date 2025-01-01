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Что произошло за день: среда, 1 января

Десять погибших в теракте в новогоднюю ночь в Новом Орлеане, в Приднестровье прекратили подачу газа, тепла и горячей воды, в Молдавии введен режим экономии электроэнергии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Приднестровье прекращена подача газа, тепла и горячей воды из-за остановки поставок российского газа. В Молдавии с 1 января вступили в силу меры по экономии электроэнергии.

- В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей, встречающих Новый год. Десять человек погибли, еще тридцать пять госпитализированы с травмами и ранениями, напавший погиб. ФБР расследует это как теракт.

- На Кубани продолжается уборка песка с мазутом на пляжах, с побережья вывезено уже 71 383 тонны загрязненного грунта. После шторма на пляжах появились новые локальные выбросы мазута. Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", утечек мазута из фрагментов нет.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил руководству Словакии по дипломатическим каналам согласовать план по возобновлению сотрудничества. Об этом говорится в его поздравительной телеграмме президенту Словакии Петеру Пеллегрини и премьер-министру страны Роберту Фицо по случаю Дня образования республики.

- Т-Банк завершил процесс присоединения Росбанка, сообщила материнская компания двух кредитных организаций - "Т-Технологии".

- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место на прошедшем в Нью-Йорке чемпионате мира по блицу.

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