ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций Т-Банка, размещаемых в рамках присоединения Росбанка

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал допэмиссию акций Т-Банка, размещаемых в рамках конвертации в акции присоединяемого Росбанка, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ранее сообщалось, что Росбанк может стать филиалом Т-Банка. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в январе 2025 года.

Т-Банк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей. Т-Банк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В одну акцию Т-Банка будет конвертировано 5,88 акции Росбанка номиналом 10 рублей.

Уставный капитал ТБанка сейчас составляет 6,772 млрд рублей. После допэмиссии он может вырасти на 44% - до 9,772 млрд рублей. Уставный капитал Росбанка сейчас составляет 15,514 млрд рублей.

"Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг"), владеющие ТБанком, в середине августа получили контроль над 99,4% акций Росбанка.

Предполагается, что после присоединения Росбанка ТБанк займет 5-е место среди банков России по средствам населения (2,1 трлн рублей) и 4-е - по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал ТБанка превысил 500 млрд рублей.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).