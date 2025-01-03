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Нефть вернулась к росту, Brent у $76,2 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту вечером в пятницу, трейдеры оценивают обстановку на Ближнем Востоке.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 по Москве составляли $76,24 за баррель, что на $0,31 (0,41%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на $0,53 (0,72%) - до $73,66 за баррель.

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ВВС Израиля за день атаковали десятки мест сбора бойцов ХАМАС на территории сектора Газа, а также пункты командования этой группировки, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США.

Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,4%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

нефть Brent
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