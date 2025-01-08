Минэнерго Казахстана сократило на 2025 год прогноз добычи нефти до 96,2 млн тонн

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Казахстан пересмотрел прогноз добычи нефти на 2025 год с ранее планируемых 97,2 млн тонн до 96,2 млн тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики.

"По плану на этот год добыча нефти 96,2 млн тонн", - сообщили в Минэнерго в среду.

Ранее министерство национальной экономики сообщало, что план по добыче нефти на 2025 год составляет 97,2 млн тонн нефти.

В 2024 году Казахстан несколько раз пересматривал прогноз добычи нефти. Изначально в стране планировалось добыть 90,3 млн тонн нефти, затем Минэнерго озвучило новый план - 88,4 млн тонн, в конце года был озвучен новый прогноз - 87,8 млн тонн.

В числе причин недостижения ранее намеченных целей: остановки на капитальный ремонт Тенгиза в мае и августе общей длительностью в 50 дней, остановка Кашагана на 21 день, внеплановые остановки на месторождении Карачаганак, ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, необходимость соблюдения обязательств соглашения в рамках ОПЕК+.

Недостижение прогнозных показателей добычи нефти отразилось на общих темпах развития экономики страны.

В этой связи глава правительства Олжас Бектенов в конце декабря поручил Минэнерго Казахстана обеспечить добычу нефти в 2025 году на запланированном уровне.

Однако Казахстан продлил новые обязательства в рамках ОПЕК+, действующие до конца марта 2025 года, также стране необходимо компенсировать накопленное в 2024 году перепроизводство нефти до сентября 2025 года.

В Минэнерго Казахстана после поручения премьера заявили, что республика привержена обязательствам перед ОПЕК+ и планирует добычу нефти на 2025 год в соответствии со своими обязательствами по соглашению и представленным планом компенсации.