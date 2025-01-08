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"КазМунайГаз" по приглашению "ЛУКОЙЛа" обсуждает детали покупки НПЗ в Болгарии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) по приглашению компании "ЛУКОЙЛ" обсуждает детали покупки НПЗ в Болгарии, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании.

"АО НК "КазМунайГаз" было приглашено компанией "ЛУКОЙЛ" к участию в конкурсе по приобретению НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" в Болгарии", - информировали в среду в КМГ.

"Детали обсуждаются", - добавили в нацкомпании.

В КМГ добавили, что с учетом владения компанией двумя НПЗ в Румынии - "Вега" и "Петромидиа" - приобретение НПЗ в Болгарии "позволит расширить возможности компании на международном энергетическом рынке".

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.

КазМунайГаз ЛУКОЙЛ
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