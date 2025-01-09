ЦБ сможет устанавливать контрольные значения нормативов для банков с базовой лицензией

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Банк России сможет устанавливать контрольные значения обязательных нормативов для банков с базовой лицензией (ББЛ).

На сайте регулятора опубликован проект инструкции "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением"

Как отмечает ЦБ, в отличие от банков с универсальной лицензией, у регулятора нет возможности устанавливать контрольные значения для кредитных организаций с базовой лицензией.

Для универсальных банков ЦБ может устанавливать контрольные значения нормативов в случае их нарушения (в том числе прогнозируемого) по ходатайствам самих банков. Контрольные значения обязательных нормативов устанавливаются на квартальные даты для равномерного приведения нарушенных нормативов к требуемым уровням. Срок, на который устанавливаются контрольные значения обязательных нормативов, не может превышать одного календарного года.

Проект инструкции дает ЦБ право устанавливать контрольные значения нормативов для ББЛ.

Документ также расширяет на банки с базовой лицензией стимулирующее регулирование под проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). "ББЛ могут играть активную роль в финансировании проектов ТС и САЭ как в сфере услуг (например, разработке программного обеспечения, исследовательской деятельности), так и в промышленности (например, производстве комплектующих для машиностроения). В этих отраслях экономики активно участвуют малые и средние предприятия, составляющие основу клиентской базы ББЛ", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Планируемый срок вступления инструкции в силу - с 1 апреля 2025 года.

По состоянию на 1 декабря 2024 года в России работало 316 действующих банков, из которых 96 - с базовой лицензией.