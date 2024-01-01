Банки с базовой лицензией получили право на постоянной основе открывать иностранные счета

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Вступает в силу закон, устанавливающий на постоянной основе возможность для банков с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

До июля 2022 года кредитные организации с базовой лицензией не могли открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением открытия счета для участия в иностранной платежной системе. С 25 июля 2022 года эта норма была приостановлена, банки получили возможность открывать счета, но до 31 декабря 2023 года. По данным ЦБ на май 2023 года, примерно 20 банков воспользовались снятием ограничения.

"Санкционное давление на российский банковский сектор сохраняется, законопроектом предусмотрено полное исключение запрета банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках", - говорилось в пояснительной записке к принятому закону.

Авторы отмечали, что значительное количество банков с базовой лицензией расположены в приграничных регионах и обслуживают организации, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях. "Возможность открытия корреспондентских счетов в иностранных банках позволила клиентам банков с базовой лицензией оперативно проводить расчеты с зарубежными контрагентами", - пояснялось в материалах.