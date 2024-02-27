Небольшие банки РФ пока не выражали готовность создавать объединения

ЦБ им предлагал две схемы консолидации - "альянс" и "зонтик"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки пока не выражали готовность объединиться в сообщества, сообщила "Интерфаксу" зампред Банка России Ольга Полякова.

"Мы не раз говорили небольшим банкам: пожалуйста, у вас есть возможность консолидировать бизнес, объединяйтесь, усиливайте и приумножайте свои возможности и наработанные практики. Но для этого нужно друг другу честно рассказать о своих проблемах, договориться между собой о цене, договориться, кто за что будет отвечать. Мы предложили банкам несколько способов: хотите - модель "зонтик" (под эгидой более крупного игрока), хотите - модель "альянс" (на равноправной основе). Но есть определенные условия, на которых банки должны договориться между собой. Поэтому мяч на их стороне. К нам пока никто не приходил и не выражал готовность объединиться. Обсуждение сейчас идет на площадке ассоциации банков "Россия"", - сказала Полякова.

ЦБ ранее предложил два варианта создания сообществ. Модель "альянс" предусматривает формирование малыми банками объединения на паритетной основе: координировать его деятельность будет управляющая компания, создаваемая за счет взносов участников сообщества. При этом участники объединения солидарно отвечают по обязательствам друг друга.

Альтернативой может стать модель "зонтик". Согласно этому варианту, небольшие банки могут объединяться вокруг крупного банка. При этом банки с базовой лицензией платят банку с универсальной лицензией роялти (как возможная опция - становятся его миноритариями), крупный банк оказывает информационную и бизнес-поддержку небольшим игрокам.